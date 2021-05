Wirtschaftsbeziehungen: Auslandshandelskammer rechnet mit steigenden Investitionen in Russland

Die deutsch-russische Auslandshandelskammer (AHK) erwartet 2021 steigende Investitionen deutscher Firmen in Russland. Man rechne mit nachholenden Investitionen, nachdem in 2020 wegen des Corona-Lockdowns weniger investiert worden sei, teilte die AHK am Donnerstag mit. Zugleich wurde darauf verwiesen, dass die Exporte im März gegenüber dem Vorjahrsmonat um 11,3 Prozent und die Importe um 13,6 Prozent auf jeweils knapp 2,5 Milliarden Euro zugenommen hätten.