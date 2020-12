Wirtschaftsbeziehungen Iran-EU Wirtschaftsforum anscheinend wegen Hinrichtung abgesagt

Beobachter in Teheran führten die Absage auf die EU-Kritik an der Hinrichtung des iranischen Regimekritikers Ruhollah Sam am Samstag zurück. Im Zusammenhang mit der Kritik waren am Sonntag bereits der deutsche Botschafter und der Geschäftsträger der französischen Botschaft in Teheran ins Außenministerium einbestellt worden. Ihnen wurde der Protest der iranischen Regierung wegen Einmischung der EU in die internen Angelegenheiten des Landes übermittelt.