Wirtschaftsbeziehungen Iran will den Handel mit Irak trotz US-Sanktionen ausbauen

Trump kündigte allerdings die - nach seinen Worten - „härtesten Sanktionen überhaupt“ gegen den Iran an. Seither brechen die Ölexporte des Landes ein und die Währung hat mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Die volle Wucht der Strafen trat am 5. November in Kraft, als die USA Öl- und Bankensanktionen wieder einsetzten.