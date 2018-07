Wirtschaftsforum Berlin China verspricht weitere Marktöffnung

In Thüringen will der chinesische Hersteller CATL (Contemporary Amperex Technology Ltd.) eine Batteriezellen-Fabrik für Elektroautos bauen. In das Werk im Industriegebiet „Erfurter Kreuz“ will CATL bis 2022 rund 240 Millionen Euro investieren und 600 neue Arbeitsplätze schaffen. Als erster Kunde des neuen Werkes vergab BMW am selben Tag einen Milliarden-Auftrag an die Chinesen.