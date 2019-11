Wirtschaftskrise: Dem Libanon droht der Kollaps

Es fahren keine Züge, es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr und Stromausfälle sind an der Tagesordnung. Seit Ende des Bürgerkrieges vor 30 Jahren hat sich der Alltag der Menschen im Libanon kaum verbessert. Bis vor wenigen Wochen sah es noch so aus, als könnten sich die krisenerprobten Libanesen mit all dem arrangieren. Doch die geplante Steuer auf Telefonate über Internet-Dienste wie WhatsApp brachte das Fass zum Überlaufen. Mal wieder sollten die einfachen Leute zur Kasse gebeten werden, auch Tabak und Benzin wollte die Regierung höher besteuern. Wenige Stunden, nachdem die Pläne der Regierung am Nachmittag des 17. Oktober an die Öffentlichkeit drangen, gingen die ersten Demonstranten auf die Straße. Inzwischen protestieren täglich Hunderttausende Libanesen – und bringen den Alltag zum Erliegen. Auch der Rücktritt von Ministerpräsident Saad Hariri Ende Oktober ändert daran wenig.