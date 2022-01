Wirtschaftskrise Inflationsrate in Argentinien steigt auf 50,9 Prozent

Nach einer Entspannung im ersten Jahr der Corona-Krise hat die Inflation in Argentinien wieder kräftig angezogen. Die Teuerungsrate in dem südamerikanischen Land stieg 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 14,8 Prozentpunkte auf 50,9 Prozent, wie die Statistikbehörde (Indec) am Donnerstag mitteilte. Argentinien hat eine der höchsten Inflationsraten der Welt.