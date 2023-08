Wirtschaftskrise: IWF gibt 7,5 Milliarden Dollar für Argentinien frei

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat grünes Licht für eine Kreditauszahlung in Höhe von 7,5 Milliarden Dollar an Argentinien gegeben. Das Exekutivkomitee des Fonds genehmigte am späten Mittwochabend die Kredittranche an das von einer chronischen Wirtschaftskrise und einer massiven Inflation gebeutelte Land.