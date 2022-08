Wirtschaftskrise Warum Chinas Mittelschicht wütend wird: „In was für einem Land lebe ich eigentlich?“

Und dann gab es neulich für ein ganzes Team des Internet-Giganten Alibaba eine böse Überraschung in Shenzhen. Dutzende Kollegen waren gemeinsam in einem Lokal Mittagessen, wo es einen Corona-Fall gab. In der folgenden Nacht wurden alle samt Ehepartnern und Kindern von den Behörden aus ihren Wohnungen geholt und in Quarantäne gesteckt. Anderen Firmen in Shenzhen haben auf einen so genannten „geschlossenen Kreislauf“ umgestellt. Über Wochen dürfen die Arbeiter das Betriebsgelände nicht verlassen, womit eine Infektion ausgeschlossen werden kann.