Wirtschaftsminister Altmaier: Finanzielle Hilfen für die Türkei stehen „nicht auf der Tagesordnung“

Altmaier will bei seinem zweitägigen Arbeitsbesuch – bei dem er auch mit den Ministern für Industrie, Handel und Energie sprechen will – „Normalität schaffen“. „Ziel ist, dass wir in den Wirtschaftsbeziehungen neue Türen öffnen“, sagte Altmaier. In der Türkei sind mehr als 6500 deutsche Unternehmen aktiv.