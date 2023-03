Wirtschaftsminister umgarnt Brasilien Warum Robert Habeck mit dem Häuptling über Marktwirtschaft spricht

Südamerika-Experte Günther Maihold von der Stiftung und Politik warnt Deutschland vor Naivität: „Der Amazonas wird in Brasilien von allen politischen Kräften als Ressource für die nationale Entwicklung betrachtet“, erklärt er: „Wer nun mit der Idee eines ausschließlichen Waldschutzes kommt, wird auf kein gutes Echo stoßen.



Wenn Deutschland nun also von Lula weniger Fällungen fordert, muss die Bundesregierung auch erklären, wie ein Business jenseits der Bäume aussehen kann. Schon heute leiden rund 30 Millionen Menschen in Brasilien an starkem Hunger, zeigen Zahlen vom Entwicklungshilfeministerium.