Wirtschaftsnobelpreisträger Phelps „Trump schafft enorme Unsicherheit“

Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass der Aufschwung sich nicht nur beschleunigt, sondern ganz umkehrt und die USA in absehbarer Zeit in eine Rezession rutschen?

Es ist eine realistische Möglichkeit. Die Unternehmenssteuersenkung sorgt derzeit noch dafür, dass Firmen mehr investieren. Aber dieses hohe Niveau an Ausgaben lässt sich nicht ewig durchhalten. Im Moment ziehen Unternehmen Investitionen vor, weil die Rahmenbedingungen so gut sind. Man könnte sagen: Sie leihen von der Zukunft. Das heißt aber auch, dass diese Ausgaben zu einem späteren Zeitpunkt nicht noch einmal getätigt werden. Uns droht dann Investitionsdefizit im Privatsektor.