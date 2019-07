Wirtschaftsplan: Kushner will in Nahost für umstrittenen Palästinenser-Plan werben

Kushner hatte den Plan im Juni in Bahrain bei einer international besetzten Konferenz vorgestellt, allerdings ohne Beteiligung der Palästinenser und Israels. Er sieht Investitionen im Umfang von 50 Milliarden Dollar (44 Milliarden Euro) über zehn Jahre vor, um die Wirtschaft in den Palästinensergebieten anzukurbeln. Die großen politischen Streitfragen im Konflikt mit Israel werden in dem Plan nicht angesprochen. Die Palästinenser haben ihn deshalb rundweg abgelehnt.