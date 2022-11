Wirtschaftspolitik Annäherung an EU? Premier Sunak dementiert Brexit-Lockerung

21. November 2022 | Quelle: dpa

«Ich habe für den Brexit gestimmt, ich glaube an den Brexit»: der britische Premier Rishi Sunak. Bild: Bild: dpa

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat eine Wiederannäherung an EU-Regeln scharf abgelehnt. „Unter meiner Führung wird das Vereinigte Königreich keine Beziehung zu Europa anstreben, die auf der Angleichung an EU-Gesetze beruht”, sagte Sunak auf einer Industriekonferenz. „Ich habe für den Brexit gestimmt, ich glaube an den Brexit und ich weiß, dass der Brexit gewaltige Vorteile und Möglichkeiten für dieses Land liefern kann und bereits geliefert hat.”