Wirtschaftspolitische Jahresvorschau Diese Termine müssen Sie 2021 im Blick haben

18.05.2021: Weltwirtschaftsforum: Das traditionsreiche Treffen der Wirtschafts- und Politik-Elite in Davos findet 2021 in abgespeckter Form in einem Hotel bei Luzern und in Luzern selbst statt. Thema: „The Great Reset - Der große Neustart“.



Juni 2021: CO2-Ziel der EU: Voraussichtlich im Juni macht die EU-Kommission eine Reihe von Vorschlägen, um das gemeinsame CO2-Einsparungsziel von 55 Prozent zu konkretisieren: Reform des Emissionshandels, eine Grenzausgleichssteuer für CO2, ein Vorschlag zur Kastenteilung und die CO2-Vorgaben für Lkw.