Wirtschaftsprognose Tsipras erwartet 2,5 Prozent Wachstum für Griechenland

New YorkGriechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras hat für kommendes Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent in Aussicht gestellt. Das Land habe die Kreditprogramme hinter sich gelassen, die Rezessionen ausgelöst hätten, sagte Tsipras am Freitag vor der UN-Vollversammlung. Im laufenden Jahr schaffe sein Land ein Wachstum von 2,1 Prozent, für kommendes Jahr seien 2,5 Prozent Zuwachs möglich. Es wird damit gerechnet, dass das Finanzministerium den Haushaltsentwurf für kommendes Jahr nächste Woche dem Parlament vorlegt.