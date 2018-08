Wirtschaftswachstum: „Afrika hat eine Chance, auf die Überholspur zu kommen“

Und wie kann man das lösen?

Sowohl bei uns in den Industrieländern, als auch in den Schwellenländern in Asien oder Lateinamerika war immer der Agrarsektor der Ausgangspunkt für Entwicklung. Durch einen Strukturwandel wird Entwicklung möglich: Wenn die Landwirtschaft produktiver ist, kann sie die wachsende Bevölkerung besser ernähren. Und es können Arbeitsplätze in vor- und nachgelagerten Bereichen des Agrarsektors entstehen, zum Beispiel in der Weiterverarbeitung der primären landwirtschaftlichen Produkte, in der Beratung oder im Maschinenhandel.