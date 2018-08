Wirtschaftswachstum Automatisierung trifft Schwellenländer besonders hart

In der Praxis zeigte sich, dass China noch einen beträchtlichen Teil seiner Arbeitskräfte im verarbeitenden Gewerbe beschäftigen konnte. „Den heutigen Schwellenländern wird dieser Weg allerdings durch die Automatisierung versperrt“, sagt Burkert. Dadurch werden nicht mehr so viele Beschäftige in Landwirtschaft und Industrie benötigt. „Die Schwellenländer drohen verfrüht zu de-industrialisieren.“

Die Automatisierung ist für Entwicklungsländer wesentlich gefährlicher als für den Westen. Zwar droht in Deutschland nach Weltbank-Berechnungen jeder zehnte Job durch Automatisierung wegzufallen, in Kenia liegt dieser Anteil nur bei zwei Prozent. Aber: „Die Schwellenländer müssen praktisch zu früh ihre wirtschaftliche Entwicklung im Dienstleistungssektor suchen“, erklärt LBBW-Ökonom Burkert.