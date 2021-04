Wirtschaftswachstum US-Wirtschaftsmotor kommt auf Touren

„Das Konsumfeuerwerk hat das Wachstum kräftig angeheizt. Die USA dürften ihr Vor-Corona-Niveau beim BIP im laufenden Quartal überschreiten“, prognostiziert Ökonom Bastian Hepperle vom Bankhaus Lampe. Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank verweist darauf, dass die gutlaufende Impfkampagne die vom Virus ausgehenden Gefahren in den Hintergrund treten lasse. Die Menschen strömten nun in die wiedereröffneten Bars und Restaurants: „Während weite Teile Europas noch immer im Corona-Sumpf festsitzen, läuft es in den USA rund.“



Die Rettungspakete und die Infrastrukturprogramme der Regierung dürften die Wirtschaft jenseits des Atlantiks auch über die kommenden Quartale ordentlich in Schwung zu halten. Vor allem die im „American Families Plan“ von Präsident Joe Biden vorgesehenen Steuererleichterungen würden sich positiv auf das Ausgabenverhalten von US-Haushalten auswirken: „Kindergeldzahlungen und Lohnfortzahlungen im Krankheitsfalle tun ihr übriges“, so Ökonom Gitzel.