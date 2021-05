Wissenschaftler berechnen Kurz, aber heftig: USA erlebten wohl kürzeste Rezession aller Zeiten

Die Frage der Dauer der Rezession ist damit bereits ein Blick in den konjunkturellen Rückspiegel: Wann die Experten vom NBER das Geheimnis lüften, ist noch unklar. In den bislang drei Rezessionen seit Anfang der 1990er Jahre dauerte die Entscheidungsfindung der als um- und vorsichtig geltenden Ökonomen mindestens 16 Monate. Demnach könnte im Sommer weißer Rauch aufsteigen – und die kürzeste Rezession aller Zeiten in den Vereinigten Staaten amtlich bestätigt sein.



