WiWo History Wer zahlt den Preis für die Kriegsschäden?

Zu regulären Geldzahlungen kam es nur zwischen 1924 und 1930, die deutlich niedriger lagen als die geforderten Summen. Der materielle Wiederaufbau in Frankreich und Belgien war aber bereits 1925 weitgehend abgeschlossen, finanziert in beiden Fällen durch den Staat, der hoffte, seine Ausgaben aus den Einnahmen deutscher Reparationen decken zu können, was aber nur im Fall Frankreichs wohl eine bemerkenswerte Summe erreichte. Nimmt man die Zahlungen etwa Belgiens oder Italiens an die USA im Rahmen der inter-alliierten Schulden, so übertrafen die deutschen Reparationsleistungen diese Zahlungen nur marginal. Allein Frankreich erhielt aus Deutschland mehr als das Dreifache dessen, was das Land selbst an Zahlungen in die USA leistete.