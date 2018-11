Wladimir Putin Zustimmungswerte für Putin in Russland sinken auf unter 60 Prozent

Putin regiert Russland seit dem Jahr 2000. Im März wurde er für eine weitere sechsjährige Amtszeit als Präsident wiedergewählt. Er konnte so lange an der Macht bleiben, weil er zwischenzeitlich Ministerpräsident wurde und dadurch die Amtszeitbeschränkungen des Präsidenten umging. 2013, ein Jahr nach Beginn seiner zweiten Phase als Staatspräsident, hatten seine Zustimmungswerte in einer Lewada-Umfrage zuletzt unter 60 Prozent gelegen.