Wo Welten aufeinander prallen Kalifornien, das Tal der Paradoxe

Die Immobilienkrise von 2006 war hier kaum spürbar. Wer vor 20 Jahren gekauft hat, kann sich glücklich preisen. Gerade Zugezogene haben es hingegen schwer.



Wer reich und gesund ist, kann in Kalifornien immer noch gut leben. Vor ein paar Tagen erzählte mir ein Bekannter stolz, dass ihm der Stromausfall nichts ausgemacht habe. Er hätte kürzlich die Solaranlage seines Hauses mit einem Akku aufgerüstet und diesen vor dem Abschalten des Stroms nochmal richtig aufgetankt. Kostenpunkt für das System: Etwa 5000 Dollar. Gut für ihn. Nach zwanzig Jahren Leben in den USA habe ich den deutschen Neid abgelegt – okay, fast vielleicht.



Aber der persönliche Komfort wohlhabender Einzelner ändert nichts daran, dass die Lebensbedingungen der Mehrheit sich weiter verschlechtern, sei es durch den Verkehrswahnsinn, die bedrohte Wasserversorgung, galoppierende Gesundheitskosten oder das marode Stromnetz. Mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass man sich in Kalifornien auch deshalb so stark mit der Zukunft beschäftigt, um so die Probleme der Gegenwart zu verdrängen.