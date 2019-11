Wo Welten aufeinander prallen Kalifornien, das Tal der Paradoxe

Kalifornien ist ein Paradies – landschaftlich. In der Silicon-Valley-Metropole San Jose scheint die Sonne an über 300 Tagen im Jahr. Eine Sonnenbrille ist hier ein Muss, sie schützt die Augen vor den Strahlen. Allerdings nicht vor den Problemen, die den Golden State plagen. Da stößt selbst die sprichwörtliche rosarote Brille an ihre Grenzen.



Kaliforniens Infrastruktur ist marode. Die Highways sind holprig und staugeplagt. Das Stromnetz ist notorisch instabil, der Grundwasserspiegel niedrig und mit Schwermetallen belastet. Mit einem Bruttogehalt von unter 100.000 Dollar im Jahr gilt man im Hightech-Tal und San Francisco schon als benachteiligt. So wie Lehrer, von denen einige täglich mehrere Stunden aus ihren Wohnorten im Hinterland anreisen. Facebook und Google zahlen ihren Praktikanten nicht grundlos 8000 Dollar im Monat und bieten kostenloses Essen für alle Mitarbeiter. Von dem Salär bleibt wenig übrig, besonders für Neuankömmlinge. In San Francisco liegt die Median-Miete für ein Einzimmer-Appartement bei 3600 Dollar. Wer sich das nicht leisten kann oder sparen will, dem offeriert das Start-up Podshare Doppelstockbetten in einem Loft für 1350 Dollar im Monat. Momentan ist alles ausgebucht.