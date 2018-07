Wohlstand und Wachstum Nur Bildung kann die Demografie-Katastrophe abwenden

Dieser entspricht dem optimistischsten von drei Szenarien, die Wissenschaftler am Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital für die Weltbevölkerung bis Ende dieses Jahrhunderts entworfen haben. Das bedeutete, dass „sich bis 2100 überall formal hochgebildete Gesellschaften herausbilden und weniger als ein Prozent der Menschen bliebe ohne Schulbildung. Rund 35 Prozent der Menschen wären mit Sekundär- und zusätzlich rund 51 Prozent sogar mit höherer Bildung ausgestattet. Die Unternehmen könnten so produktiv werden, dass sie der heute noch großen Zahl an jungen Menschen eine Beschäftigung böten und so innovativ, dass sie den Einstieg in eine nachhaltige, ressourcenschonende und klimaneutrale Wirtschaftsform schaffen.“