Wohnoffensive Bund rechnet mit 600.000 neuen Wohnungen durch Steuerbonus

Lay nannte den Steuerbonus ein „Geschenk an die Bau- und Immobilienlobby“, da die Regelung keine Mietobergrenze vorsieht. „Das Geld wäre für eine zielgerichtete Förderung des Sozialen Wohnungsbaus besser eingesetzt“, sagte Lay. „Statt die Kommunen mit Steuerausfällen zu belasten, brauchen wir ein öffentliches Wohnungsbauprogramm, um bezahlbare Gemeindewohnungen nach Wiener Vorbild zu bauen.“ In der österreichischen Hauptstadt gibt es rund 220.000 Gemeindewohnungen in öffentlicher Hand mit günstigen Mieten und unbefristeten Mietverträgen.