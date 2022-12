Work-Life-Balance, Lebensqualität, Sicherheit Was den Arbeitsmarkt in Neuseeland besser macht

Eine gute Work-Life-Balance muss in Neuseeland aber mit teuren Lebenshaltungskosten bezahlt werden: hier belegt das Land den 50. Platz (Deutschland ist immerhin auf Platz 33): Laut Daten des OECD Better Life Index geben Haushalte in Neuseeland durchschnittlich 25 Prozent ihres Bruttoeinkommens für ihre Wohnung aus, in Deutschland sind es 20 Prozent. Dabei sind die Mieten vor allem in den großen Städten wie Auckland teuer. In Neuseeland werden die Mieten wöchentlich verrechnet, die durchschnittliche Wochenmiete für eine Wohnung in Auckland beträgt dabei umgerechnet rund 362 US Dollar.