World Economic Form 2023 Die Perspektive in Davos ist düster wie nie

Allerdings kommen von Dienstag bis Freitag dieser Woche so viele Finanzminister wie nie zu vor in die Schweizer Berge, ebenso wie eine wachsende Zahl von Topmanagern und hochrangigen Delegationen. Als eines der vielen Themen der Vorträge, Podien und Diskussionsforen sticht die grüne Transformation der Wirtschaft und der Umbau der Energiesysteme heraus. Mehrere hundert CEOs sind angemeldet. Das hat allerdings nicht nur etwas mit der Tagesordnung zu tun. Die meisten nutzen das Treffen in erster Linie, um innerhalb kurzer Zeit ein Maximum an wichtigen Menschen zu treffen, Kontakte zu pflegen und mit etwas Glück auch neue Geschäfte anzuschieben. Denn die Weltlage kann düster sein – der Wunsch nach neuen Aufträgen und Ideen bleibt. Einer der schillerndsten Wirtschaftsführer aber fehlt: Tesla- und Twitter-Chef Elon Musk ließ mitteilen, dass er kein Interesse an einer Teilnahme in Davos habe.



Lesen Sie auch: Die Weltwirtschaft steuert auf eine stagflationäre Schuldenkrise zu