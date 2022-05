World Economic Forum Davos ohne Biden: Kaiser statt Käse

Gregory Meeks ist ein beeindruckender Politiker. Aufgewachsen in einem sozialen Wohnprojekt in Harlem arbeitete er sich nach oben. 1998 gelang ihm der Sprung ins Repräsentantenhaus, wo er ebenfalls die Karriereleiter erklomm und schließlich zum ersten Schwarzen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses aufstieg. Das macht den 68jährigen zu einem einflussreichen Powerbroker in Washington. Beim seit gestern in Davos stattfindenden World Economic Forum (WEF) führt er zudem die US-Delegation an.