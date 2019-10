WTO-Entscheidung: USA signalisieren Gesprächsbereitschaft bei neuen Zöllen

Die USA hatten am Mittwoch Strafzölle auf Flugzeuge und andere EU-Importe wie Wein und Käse angekündigt, nachdem sie dafür grünes Licht von der Welthandelsorganisation WTO erhalten. In Kraft treten sollen die Abgaben am 18. Oktober nachdem die WTO sie zuvor am 14. Oktober endgültig abgenickt hat.