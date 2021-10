Xi Jinping Absage von Lesung aus Buch über Chinas Staatschef sorgt für Kritik

Einer der drei Direktoren des Konfuzius-Instituts an der Uni Duisburg-Essen, Markus Taube, zeigte sich auf dpa-Anfrage „überrascht und erschrocken“ über die Absage. „Unsere Kooperations-Uni in Wuhan hat uns freundlich dargelegt, dass sie es nicht gut fänden, wenn wir die Veranstaltung durchführen. Wir können das in der Form nicht nachvollziehen“, sagte Taube. „Das ist das erste Mal, dass wir das am Konfuzius-Institut erleben.“ Das Konfuzius-Institut in Hannover war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.