Xi Jinping Chinas Präsident reist nicht zum Staatsgeburtstag nach Nordkorea

PekingDer chinesische Präsident Xi Jinping wird nicht an den Feiern zum 70. Gründungstag Nordkoreas teilnehmen. Xi werde sich in Nordkorea am Wochenende von Li Zhanshu vertreten lassen, der Nummer drei in der Parteihierarchie und Präsident des De-Facto-Parlaments der Volksrepublik ist, teilte die Kommunistische Partei Chinas mit.