Xi Jinping Chinas Präsident verspricht Marktöffnung und Importe in Billionenhöhe

MadridChinas Präsident Xi Jinping hat wenige Tage vor dem geplanten Treffen mit US-Präsident Donald Trump die Zusage bekräftigt, dass sich die Volksrepublik für ausländische Investoren stärker öffnen werde. Deren Marktzugang werde deutlich erleichtert, kündigte Xi am Mittwoch im spanischen Parlament in Madrid an.