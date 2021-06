Yoshihide Suga: Bericht: Japans Regierungschef plant Neuwahlen und Konjunkturprogramm

Die Umfragewerte des Regierungschefs sind im Zusammenhang mit der geplanten Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele in Tokio abgestürzt. Die Spiele waren wegen Corona bereits von 2020 auf 2021 verschoben worden und sollen nun am 23. Juli starten. Angesichts der anhaltenden Pandemie und der geringen Impfquote in Japan gibt es aber seit längerem Stimmen, das Großereignis abzusagen. Regierung und Organisatoren wollen aber an der Ausrichtung festhalten und erwägen, einheimisches Publikum zuzulassen.