Zahl geht immer weiter zurück Ausländische Studenten in Amerika: Nicht immer willkommen

Es sollte ein einfacher Behördengang sein, bloß eine Formalie. Saleh* kannte die USA die USA kannten Saleh. Sie hatten den pakistanischen Jugendlichen im System, wie man so sagt. Im Alter von zwei bis sieben Jahren hatte er in New York gelebt, 2009 verbrachte er während seines Studiums ein Austauschjahr in Virginia, ein Teil seiner Familie lebte seit Jahren in den USA. Umso überraschter war Saleh an einem Nachmittag 2016, als man ihm in der amerikanischen Botschaft in Pakistan freundlich, aber bestimmt sagte: Ihr Antrag auf ein Studentenvisum wurde abgelehnt.