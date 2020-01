Zahl geht immer weiter zurück Ausländische Studenten in Amerika: Nicht immer willkommen

Saleh, der seinen richtigen Namen nicht in der Presse wiederfinden möchte, weil Einwanderungsfragen ein heikles Thema sind, hat sich diesen Status erarbeitet. Sechs Monate nach seinem Studienabschluss in Berkeley hatte er ein Jobangebot in der Tasche, die Firma kümmerte sich um die Arbeitserlaubnis.



Also Ende gut, alles gut? Nicht ganz. Denn es gibt da noch ein Problem.



Wenn Amerika die im eigenen Land gut ausgebildeten internationalen Studenten im Arbeitsmarkt übernimmt, hält die Bürokratie eine zusätzliche Tücke bereit: Saleh darf zwar in den USA angestellt werden, jedoch nicht so einfach ein- und ausreisen. Neben der Arbeitserlaubnis muss er dafür nämlich den Status seines Visums ändern. Doch das geht nur im Ausland. Er müsste also wieder zur US-Botschaft in Pakistan. Ob diese ihm ein Visum ausstellt, nur weil er eine Arbeitserlaubnis hat, ist längst nicht garantiert. Ein Freund von ihm, erzählt Saleh, war in Harvard, fand nach dem Master eine Stelle und flog zurück, um sich um das entsprechende Visum zu kümmern. Der ganze Prozess zog sich so lang, dass er mehr als ein Jahr auf die Papiere warten musste. Die Firma konnte oder wollte nicht so lange warten – sie zog das Jobangebot zurück.