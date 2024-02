Zahlungen an Pornostar Schweigegeld-Prozess gegen Trump soll im März starten

15. Februar 2024 | Quelle: dpa

Donald Trump während der Anhörung vor dem Strafgericht in Manhattan. Bild: Bild: dpa

Der Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar soll wie geplant im kommenden Monat beginnen. Ab dem 25. März werde eine Geschworenenjury ausgewählt, bestätigte Richter Juan Merchan übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge bei einer Anhörung an einem Gericht in New York. Der Termin war bereits im vergangenen Jahr angesetzt worden.