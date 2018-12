 Zahlungsnotstand: US-Regierung droht Haushaltssperre wegen Streit über Trumps Mauer

Trump verteidigte am Vormittag seine Pläne zum Bau der Mauer. Zwar versuchten sich die Demokraten darüber lustig zu machen, schrieb er auf Twitter. „Nur in Verbindung mit einer Mauer kann die Technologie an der Grenze funktionieren.“ Sollten die Demokraten im Senat nicht für einen Zwischenhaushalt mit Geldern für die Sperranlage stimmen, hätten sie die Folgen zu verantworten: „Sollten die Demokraten mit Nein stimmen, wird es einen Shutdown geben, der sehr lange anhalten wird.“