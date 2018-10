Zahlungsschwierigkeiten Pakistan will IWF erneut um Milliardenkredit bitten

Angesichts drohender Zahlungsschwierigkeiten will Pakistan einen Milliardenkredit beim Internationalen Währungsfonds (IWF) ansuchen. Der pakistanische Finanzminister Asad Umar werde anlässlich des am Dienstag beginnenden Jahrestreffen des IWF mit der Weltbank in Indonesien offiziell ein Hilfspaket beantragen, hieß es in einer Montagnacht (Ortszeit) veröffentlichten Erklärung des Finanzministeriums.