Zalmay Khalilzad Afghanische Taliban bestätigen Friedensgespräche mit US-Vertreter

KabulWenige Tage vor der Parlamentswahl in Afghanistan haben die Taliban mit einem US-Vertreter über eine Beendigung des Afghanistankriegs und den Abzug ausländischer Truppen gesprochen. Das Treffen der Taliban-Spitze mit dem US-Regierungsberater Zalmay Khalilzad habe am 12. Oktober in der katarischen Hauptstadt Doha stattgefunden, teilten die Taliban am Samstag mit. Khalilzad kommentierte dies zunächst nicht.