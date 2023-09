Zeitzeugin Ungarische Holocaust-Überlebende Fahidi gestorben

11. September 2023 | Quelle: dpa

Eva Fahidi wurde als 18-Jährige nach Auschwitz deportiert. Bild: Bild: dpa

Die ungarische Holocaust-Überlebende Eva Fahidi ist am Montag im Alter von 97 Jahren in Budapest gestorben. Dies teilte das Internationale Auschwitz Komitee in Berlin mit.