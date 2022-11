Zentralasien Präsidentenwahl in Kasachstan: Tokajew vor Wiederwahl

20. November 2022 | Quelle: dpa

Kassym-Schomart Tokajew gibt in einem Wahllokal in Astana seine Stimme ab. Bild: Bild: dpa

In der öl- und gasreichen Ex-Sowjetrepublik Kasachstan ist die Präsidentenwahl am Sonntag nach Angaben der Sicherheitsbehörden ruhig verlaufen. Bis kurz vor Schließung der Wahllokale lag die Wahlbeteiligung nach Angaben der zentralen Wahlkommission bei 69,3 Prozent. Gut zehn Monate nach den blutigen Unruhen in der zentralasiatischen Republik tritt der 69-jährige Amtsinhaber Kassym-Schomart Tokajew gegen fünf weitere zugelassene Kandidaten an. Sie gelten alle als aussichtslos.