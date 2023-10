Zentralbank: US-Umfrage: Inflation und Verluste bei Gewerbeimmobilien sind Hauptsorgen

In der jüngsten Version des halbjährlichen Berichts der Zentralbank gaben drei Viertel der Befragten an, dass diese beiden Probleme in naher Zukunft ein großes Risiko darstellen. Die Sorge um die Stabilität der Banken nach dem Zusammenbruch von drei großen Unternehmen im Frühjahr wurde von etwa der Hälfte der Befragten geäußert, ähnlich wie in der Mai-Ausgabe des Berichts.