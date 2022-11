Zero-Covid in China: „Chinas Reserven schwinden“

Hat der chinesische Staat also alles im Griff?

So kann man das auch nicht sagen. Die Coronakrise führt ja eben zu all den von Ihnen genannten Unsicherheiten – ich glaube nicht, dass das für Xi günstig ist. So war etwa der Missbrauch der chinesischen Corona-Warn-App höchst umstritten. Sie wurde zur Kontrolle von Protesten eingesetzt, was wiederum zu immensen Gegenreaktionen führte. Sogar von ansonsten staatsfreundlichen Akteuren.