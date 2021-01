Zhong Shanshan Mit Wasser zum Superreichen: Der „Anti-Jack-Ma“

Die Quellen für sein Vermögen haben wie sonst in China oft üblich nichts mit einem riesigen Tech- oder Immobilienimperium zu tun. Zhong hat seinen Reichtum zu einem großen Teil mit dem Verkauf von Wasser angehäuft. Ihm gehört Nongfu Spring, der bekannteste Wasserhersteller der Volksrepublik. An jeder Straßenecke gibt es die Plastikflaschen mit der roten Banderole und dem weißen Firmenschriftzug zu kaufen. 0,5 Liter kosten am Kiosk 2 Yuan (etwa 25 Cent), im Supermarkt sogar nur 1,5 Yuan.



Der plötzliche Sprung von Zhongs Vermögen hängt mit zwei großen Börsengängen in diesem Jahr zusammen. Neben Nongfu Spring gehört ihm auch der Pekinger Pharmakonzern Wantai Biological, den er im April an die Börse brachte. Später folgte die Ankündigung, dass Wantai an einem Corona-Impfstoff arbeite, der als Nasenspray verabreicht werden kann. Zwar ist das Unternehmen noch in der Testphase, bei Investoren löste die Nachricht dennoch Kursphantasien aus. Seit dem Börsengang ging es um über 2300 Prozent nach oben.