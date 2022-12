Ziele Ölallianz OPEC+ hält an Förderstrategie fest

Der Verbund aus 23 Staaten bestätigte bei einer Online-Konferenz am Sonntag nach eigenen Angaben seinen Beschluss vom Oktober, bis Ende 2023 täglich zwei Millionen Barrel (je 159 Liter) weniger zu fördern. Die Unsicherheiten auf dem Markt seien aktuell erheblich, hieß es. So tritt am Montag das EU-Embargo für russisches Öl, das via Seeweg angeliefert wird, in Kraft. Dabei handelt es sich um einen EU-Boykott gegen den Großteil des russischen Öls. Zudem gilt eine Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel für russische Ölexperte.