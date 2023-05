Zivilklage Trumps Anwalt kündigt nach Jury-Entscheidung Berufung an

10. Mai 2023 | Quelle: dpa

Donald Trump, Ex-Präsident der USA, muss wegen eines sexuellen Übergriffs eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen. Bild: Bild: dpa

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss wegen eines sexuellen Übergriffs eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen. Das entschied eine Geschworenenjury am Dienstag in New York, wie ein dpa-Reporter im Gerichtssaal berichtete. Der Vorwurf der Vergewaltigung wurde abgewiesen. Außerdem hielt die Jury es für erwiesen, dass Trump die Schriftstellerin E. Jean Carroll verleumdet hat. Insgesamt muss Trump fünf Millionen US-Dollar (rund 4,56 Millionen Euro) an Entschädigung und Strafe zahlen. Die Jury - aus sechs Männern und drei Frauen bestehend - fällte ihr Urteil nach nicht einmal drei Stunden Beratung.