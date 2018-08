Zölle auf Stahl und Alu Trump-Aussage schickt Lira auf weitere Talfahrt

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ruft in der Währungskrise sein Land zur Geschlossenheit auf. „Wir werden den Wirtschaftskrieg gewinnen“, sagte Erdogan am Freitag dem staatlichen Sender TRT Haber zufolge. Türken sollten Dollar, Euro und Gold in die Landeswährung Lira tauschen. An den Finanzmärkten konnte er damit die panische Stimmung aber nicht beruhigen. Die Landeswährung Lira ist in freiem Fall. Sie verlor zum Wochenschluss zeitweise 18,5 Prozent zum Dollar – das war der stärkste Tagesverlust seit Anfang 2001.