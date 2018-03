Zoll-Drohungen: EU-Kommission warnt Trump vor Eskalation im Handelsstreit

Trump spielte damit offensichtlich darauf an, dass die Abgaben auf in die USA eingeführte Autos derzeit niedriger sind als EU-Importzölle auf in den USA gebaute Autos. So verlangt die EU etwa 10 Prozent, in den USA sind es dagegen lediglich 2,5 Prozent. Trump hat nun Verhandlungen mit der EU über niedrigere Zölle auf amerikanische Produkte angekündigt. Die Gespräche mit EU-Vertretern werde Handelsminister Wilbur Ross führen, erklärte Trump auf Montag auf Twitter. Thema dabei seien auch andere Handelsschranken. Diese seien „für unsere Bauern und Produzenten nicht fair“.