Zollstreit belastet So will Peking Chinas Wirtschaft stützen

Chinas Führung stellt sich wegen der Konjunkturabkühlung auf ein schwieriges Jahr ein und will die heimische Wirtschaft daher stützen. Die Wirtschaft sei 2019 verstärktem Abwärtsdruck ausgesetzt, sagte Ministerpräsident Li Keqiang am Mittwoch laut staatlichem Rundfunk. Der Staat wolle das Wachstum aber in einem vernünftigen Rahmen halten. Die Regierung werde daher verstärkt in öffentliche Dienstleistungen und die Verkehrswege investieren sowie den Konsum ankurbeln. Die Zentralbank pumpte unterdessen die Rekordsumme von umgerechnet knapp 73 Milliarden Euro in die Finanzbranche. Damit sollen Liquiditätsschwierigkeiten bei Banken verhindert werden.