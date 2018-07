Zollstreit: China ruft andere Schwellenländer zu offener Handelspolitik auf

JohannesburgDie chinesische Regierung hat andere wichtige Schwellenländer wie Russland und Indien aufgefordert, angesichts der Politik von US-Präsident Donald Trump in Handelsfragen enger zusammenzuarbeiten. „Wir sollten den Unilateralismus entschieden ablehnen“, sagte Staatschef Xi Jinping am Mittwoch zu Beginn eines Treffens der sogenannten BRICS-Staaten in Johannesburg.